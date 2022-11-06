«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко с коэффициентом 4.20

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: результативная ничья за 4.20.

«Тоттенхэм» отлично проводит нынешний сезон и даже с двумя недавними поражениями в пассиве смотрится очень грозно и солидно. Да, эти неудачи несколько притормозили ход «шпор» к вершине таблицы, но они вполне могут вернуться в гонку за лидерство при положительном исходе предстоящей встречи.

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Лондонцы справились на неделе с главной своей текущей задачей по выходу в плей-офф Лиги чемпионов и примут «Ливерпуль» в приподнятом настроении.

«Ливерпуль» и сам без труда обеспечил себе весеннее участие в главном клубном турнире Европы, обыграв очень мощный «Наполи» в заключительном туре группового раунда. Однако что касается чемпионата, то здесь дела у красных явно не самые радужные. Два поражения кряду от аутсайдеров таблицы не внушают оптимизма перед сложнейшим выездом в столицу.

На мой взгляд, противостояние получится упорным и силовым. Да, «Ливерпуль» имеет сложности с набором очков в АПЛ, но класс команды и его результаты в Лиге чемпионов говорят о том, что с подготовкой и кондициями у красных всё в порядке.

«Тоттенхэм» кажется фаворитом схватки, но обыграть такого опытного и классного соперника лондонцам будет очень непросто. Я считаю, что в этой паре стоит ожидать забитых мячей, а завершится всё ничейным исходом. Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.20».

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