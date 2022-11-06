«Рома» — «Лацио»: ставка Егора Титова на римское дерби в Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

«Римское дерби. Самый ожидаемый матч для фанатов «Ромы» и «Лацио». По-разному для команд завершился групповой этап Лиги Европы. «Рома» одержала волевую победу в матче с «Лудогорцем», забила три мяча во втором тайме и прошла дальше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лацио» выбыл, проиграв в тяжёлой встрече «Фейеноорду» на его поле – 0:1. Обидное поражение, но ничего не поделаешь. Нужно настраиваться на дерби, а весной будет ещё Лига конференций.

Печалят потери у обеих команд. «Рома» сыграет без Дибалы. У «Лацио» не будет двух главных звёзд – Иммобиле и Милинковича-Савича. С ними было бы гораздо интереснее. Но дерби – это в любом случае про эмоции. К тому же «Лацио» в каждой встрече стремится играть в атаку, искать моменты у чужих ворот. Есть в составе Фелипе Андерсон, Педро. Опытные ребята, сильные исполнители, способные создавать моменты. У «Ромы» и без Дибалы великолепный состав, ещё и скамейка длинная.

Думаю, обе команды будут заряжены только на победу. Понятно, что в любой встрече так должно быть, но здесь нельзя отпускать далеко конкурентов, если римские клубы хотят претендовать на чемпионство. «Наполи» забыл, когда терял очки. «Милан» тоже собирает своё в большинстве встреч. Поставлю на тотал больше 2.5 мяча. Шансы «Ромы» кажутся выше, но часто в дерби всё идёт по непредсказуемому сценарию».

Экспресс с коэффициентом 7.90.

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