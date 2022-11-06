«Ювентус» — «Интер»: Прогноз Александра Мостового с коэффициентом 2.34

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Ювентус» — «Интер».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.34.

«Ювентус» в этом сезоне имеет частые проблемы с составом и потерял огромное количество ключевых игроков. Это не позволило команде выйти в плей-офф главного клубного турнира Европы и показать привычно высокий уровень футбола.

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Да, в недавней игре в стан «старой синьоры» вернулся Федерико Кьеза, но ему ещё придётся долго набирать форму, и вряд ли на данном отрезке итальянский гранд сможет конкурировать на равных с лидерами чемпионата.

«Интер», в свою очередь, обеспечил себе участие в весенней стадии Лиги чемпионов, смотрится очень солидно по уровню игры и вполне по делу конкурирует за самые высокие места, добыв четыре победы кряду в чемпионате. «Нерадзурри» очень хороши впереди, забивают много даже на выезде и отличаются высокой стабильностью, что делает их фаворитами предстоящей схватки.

Я считаю, что в этой паре не будет особой интриги, как это случалось в минувших сезонах. «Ювентус» сейчас не впечатляет и имеет немало проблемных мест, чего нельзя сказать об «Интере», который находится в отличном тонусе.

На мой взгляд, гости смогут воспользоваться своими козырями и добудут три балла, учитывая перевес по всем игровым параметрам. Мой прогноз — победа «Интера» за коэффициент 2.34».

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