«Ювентус» — «Интер»: ставка Егора Титова на римское дерби в Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.15.
«Одно из самых принципиальных противостояний в итальянском футболе. «Ювентус» и «Интер» — команды, которые чаще других побеждали в чемпионате Италии в последние 15 лет. Но в этом сезоне и у тех, и у других старт совсем не получился.
Интересно, что в последних пяти матчах и у тех, и у других по четыре победы. Я бы отметил, что миланцы выглядят посолиднее. Недаром они выбили «Барселону» из Лиги чемпионов. «Ювентус» же чудом вообще не вылетел из еврокубков.
Всё-таки пойду от противного и поставлю на «Ювентус» с форой (0). Да, у туринцев гораздо больше потерь, но они всё-таки играют на своём поле. И на такой принципиальный матч стадион заполнится. К тому же у «Юве» вернулся Кьеза, это серьёзное подспорье, потенциально один из лидеров команды.
И вообще, команда Аллегри неплохо смотрелась в Лиге чемпионов против «ПСЖ». Сказалось исполнительское мастерство Мбаппе, и свои моменты «Ювентус» не реализовал, но по игре безнадёги я не заметил. «Интер» же проиграл «Баварии», эмоции не самые лучшие.
Я думаю, Аллегри придумает, как остановить атаку «Интера», это всё-таки не парижские звёзды. Впереди Ди Мария, Кьеза, Милик свои моменты реализуют. Есть у меня вера в «Ювентус» в этой встрече».
Экспресс с коэффициентом 8.52.
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