«Рейнджерс» — «Детройт»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 2.05

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Рейнджерс» — «Детройт».

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 2.05.

«В текущем сезоне «Рейнджерс» провёл семь домашних матчей, из которых выиграл три. Стало быть, домашний результат составляет 43%.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

В свою очередь, «Детройт» сыграл на выезде четыре матча, в которых одержал всего одну победу. Таким образом, вероятность выездной победы «красных крыльев» не превышает 25%.

Статистика личных встреч со всех сторон показывает в целом равенство. В сильную оптику можно заметить преимущество «Нью-Йорка». Причём это равенство распространяется и на нью-йоркские матчи, где в десяти последних междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, «рейнджеры» выиграли шесть раз, а «Детройт» — четыре.

Наконец, надо иметь в виду, что «рейнджеры» между двумя домашними матчами с «Бостоном» и «Детройтом» отдыхали трое суток, тогда как у «красных крыльев» два матча вписываются в 36 часов, и в это же время вошёл перелёт из Детройта в Нью-Йорк (почти 800 км).

Резюмируя всё вышенаписанное, прогнозирую домашнюю победу «рейнджеров», добытую в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Про тотал даже думать не стану: обоих соперников штормит от 0:1 до 8:2 включительно».

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