«Торпедо» — «Локомотив»: по какому каналу покажут, во сколько начало, коэффициенты

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры не ранее 19:30 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10.
Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.
Экспресс с коэффициентом 8.52.
Глава НХЛ отреагировал на дружбу Овечкина с Путиным.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Салават» с коэффициентом 9.10.
Овечкин побил рекорд НХЛ по голам за одну команду.
Овечкину остался один гол до повторения рекорда Ягра.
- 6 ноября 2022
-
23:55
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20