«Торпедо» — «Локомотив»: по какому каналу покажут, во сколько начало, коэффициенты

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало игры не ранее 19:30 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Победа москвичей по итогам 60 минут оценена экспертами в 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10.

Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Экспресс с коэффициентом 8.52.

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