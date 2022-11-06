Прогноз на матч «Куньлунь» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 9.10

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев».
Ставка: «Куньлунь» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 9.10.
«Куньлунь» в этом сезоне — кусачий андердог. Хоть шансов на выход в плей-офф у китайской команды немного, она способна на сюрпризы. К таковым можно отнести победы в матчах со «Спартаком», с «Авангардом», «Барысом» и «Нефтехимиком». Это все победы китайского клуба за последние 12 матчей.
Ко встрече с «Салаватом Юлаевым» «драконы» готовятся как раз после победного выезда в Москву к «Спартаку». В пользу «Куньлуня» говорит то, что у него на один день подготовки к матчу больше, в то время как «Салавату» ещё предстояло преодолеть тысячу километров полёта до Москвы.
«Салават Юлаев» набирает очки 11 матчей подряд, но прямо сейчас уфимцы находятся в неважной форме. Два из трёх последних матчей были проиграны (пусть и по буллитам). В том числе стоит отметить поражение в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». За последние три матча уфимцы забросили всего пять шайб, три из которых отправились в ворота «Нефтехимика».
У «Куньлуня» есть шанс снова проявить себя в защите. Поставить на то, что хозяева не проиграют в основное время и тотал будет меньше 4.5 шайбы, можно с коэффициентом 9.10.
Экспресс с коэффициентом 8.52.
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