«Торпедо» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Крылья Советов».
Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0.
На 34-й минуте счёт открыл защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. Результативную передачу отдал полузащитник Сергей Пиняев. На 47-й минуте отличился сам Пиняев, ему ассистировал хавбек Роман Ежов. Больше голов в матче зрители не увидели.
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
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