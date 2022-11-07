«Торпедо» — «Крылья Советов»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Крылья Советов».

Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0.

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На 34-й минуте счёт открыл защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца. Результативную передачу отдал полузащитник Сергей Пиняев. На 47-й минуте отличился сам Пиняев, ему ассистировал хавбек Роман Ежов. Больше голов в матче зрители не увидели.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» (6) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).

Экспресс с коэффициентом 8.52.

Прогноз на матч «Шавиш» — «Санта-Клара» с коэффициентом 6.00.

«Адана Демирспор» по своей инициативе разорвал контракт с Дзюбой.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

Дзюба может перейти в московское «Торпедо».