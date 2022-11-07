«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Александра Вишневского с коэффициентом 2.28

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал».
Ставка: победа «Реала» в 1–2 мяча за 2.28.
«Поговорим о мадридском дерби. В понедельник «Райо Вальекано» принимает «Реал» за неделю до чемпионата мира по футболу.
«Реалу», чтобы вернуться на первое место в таблице, нужно выиграть в этом матче. Однако в последнее время «Райо Вальекано» конкурентоспособен в очных встречах. В последних шести матчах «Реал» выигрывал четырежды, но каждый раз с разницей не более чем в один мяч. То есть за последние три сезона «Реал» ни разу не выиграл у «Райо» крупнее, чем в один мяч.
«Райо Вальекано» сейчас очень хорош. В прошлом матче он обыграл «Севилью», до этого разгромил «Кадис» со счётом 5:1. Туром ранее была ничья в матче с «Атлетико». На этот раз «Райо» снова может дать бой, но смущает то, что основные завершатели атак, а именно Радамель Фалькао и Рауль де Томас, не сыграют в этом матче.
Ожидаю сопротивления «Райо», но всё же победит «Реал». Коэффициент на победу мадридского клуба очень низкий, но он существенно растёт, если взять победу «Реала» с разницей в 1–2 мяча. «Райо» на своём поле достаточно силён, чтобы крупно не проигрывать «Реалу».
У гостей нет травмированных игроков, они мотивированны, так как хотят быть на первом месте, но крупной победы тут не будет, поэтому мой прогноз — победа «Реала» в 1–2 мяча».
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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