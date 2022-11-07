Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 2.55

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.
10 лучших прогнозов на сегодня.
ЦСКА не отличался стабильностью результатов в первый игровой месяц. При шести победах в пассиве победителя Кубка Гагарина было семь поражений. С победы над «Сибирью» (3:0) в начале октября началась серия армейцев из 11 выигрышей подряд. Она оборвалась после поражения в матче с «Нефтехимиком» в овертайме (3:4).
«Локомотив» также находится в отличной игровой форме. В 20 последних матчах команда Игоря Никитина потерпела лишь пять поражений, выиграв в остальных 15 встречах. Располагается клуб на третьей строчке турнирной таблицы в Западной конференции и на четвёртой в общем списке КХЛ.
От встречи конкурентов в борьбе за лидерство в конференции, которые отличаются уверенной игрой в обороне, вряд ли стоит ждать результативного сценария.
Рекомендуем ставку на победу ЦСКА через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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