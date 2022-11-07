«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.50

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Райо Вальекано» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Райо Вальекано» набрал очень неплохой ход в осенней части сезона и не проигрывает четыре игры кряду, обыграв в прошлом туре на выезде крепкую «Севилью». Да и против «Атлетико» команда смотрелась весьма прилично и заслуженно не уступила. В дерби она явно будет настроена решительно, хотя и уступает противнику по всем показателям. Лишь фактор своего поля добавит мотивации футболистам в противостоянии с лидером чемпионата.

Что касается «Реала», то клуб сейчас находится, пожалуй, в оптимальной форме и очень здорово играет во всех турнирах. Да, «сливочные» не смогли обыграть «Жирону» в матче прошлого тура, но это больше похоже на случайность. Мадридцы хороши по всем линиям, очень много создают и реализовывают большую часть своих моментов, что делает их явным фаворитом в предстоящей схватке. Очная статистика тоже на стороне гранда, и на поле оппонента он практически всегда добивался успеха ранее, однако не устраивал при этом разгромов.

На мой взгляд, матч обещает стать зрелищным и интересным. Однозначно «Райо Вальекано» так просто очки гегемону испанского футбола не отдаст и будет сопротивляться до самого финального свистка.

Однако преимущество в классе и опыте, да и индивидуальное мастерство футболистов «Реала» поможет гостям склонить ход противостояния в свою пользу и добыть минимальную победу. Мой прогноз — победа «Реала» в один гол за коэффициент 3.50».

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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