«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.55.

«Чем у нас в чемпионате всегда отличались клубы из Татарстана и Башкортостана, так это повышенным прагматизмом. Зачем расшибаться на льду в лепёшку, если за победу со счётом 1:0 и за победу со счётом 10:8 всё равно начислят одинаковое количество очков?

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Поэтому мы практически и не видим космических счетов в матчах наших зелёных команд, поэтому в списках лучших бомбардиров присутствие представителей этих команд, как правило, сильно ограничено, но результат при этом они дают.

Такая преамбула была нужна для того, чтобы никто не предполагал грядущего разгрома «Куньлуня» и его разрыва «на ветошь». Во-первых, сам «Куньлунь» не даст, проиграть может, а разрывать себя не даст. Во-вторых, даже если даст, «Салават» не станет этого делать, поскольку ему это не нужно.

Статистика личных встреч говорит нам о том, что противостояние между этими командами достаточно ровное, но не в плане результатов, а в плане отсутствия перекосов в домашнюю или гостевую сторону. Что даже удивительно в отношении «Салавата», поскольку у него серии со многими соперниками по КХЛ имеют чёткий гостевой сдвиг.

Здесь, в принципе, он тоже имеется, но не выходит за границы общего преимущества «юлаевцев». С момента появления на белом свете «Куньлуня» он играл с «Салаватом» всего-то 18 раз. Пять раз победил, 13 проиграл. Практически аналогичная картина в междусобойчиках на площадках «Куньлуня»: девять матчей всего, три победы «Куньлуня», шесть – «Салавата».

Вывод чрезвычайно прост: «Салават» одержит гостевую победу в визуально весьма упорном поединке. Победит в основное время, но с минимальным преимуществом в счёте (если в две шайбы, то вторая залетит в пустые ворота)».

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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