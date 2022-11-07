«Райо Вальекано» — «Реал»: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.17

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.17.

«Как я и говорил, «Барселона», играя в туре раньше, будет пытаться оказать давление на мадридский «Реал», который позволил себе оступиться в прошлом туре в матче с «Жироной». Но там даже не мадридцы плохо сыграли, а соперник провёл встречу гораздо выше своих возможностей. «Барса» выиграла свою встречу у «Альмерии» и переместилась на первую строчку. «Реалу» нужно отвечать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это мадридское дерби. И «Райо» подходит к нему в неплохом состоянии – четыре матча без поражений, две победы подряд, всего два пропущенных мяча на этом удачном отрезке. Снова «Реалу» не должно быть легко. Уж точно будет сложнее, чем в игре с «Селтиком» в Лиге чемпионов на прошедшей неделе.

У «Реала» две большие проблемы – травма Бензема и дисквалификация Крооса. Но если Карима неплохо замещает Родриго, который даже привык появляться в центре нападения, то Камавинга пока что точно не является адекватной заменой для Крооса. Но опытных ребят у «Реала» хватает, и они понимают, что нельзя сейчас позволить «Барселоне» выйти вперёд в таблице. Это вселит уверенность в местами молодую команду Хави, тогда с ней тяжелее будет справиться.

Было достаточно времени у «Реала», чтобы подойти к матчу в оптимальных кондициях. Несмотря на то что «Райо» хорош, он всё-таки не играл с командами уровня «Реала» в последнее время. Да, была ничья с «Атлетико», но эти мадридцы сейчас не в порядке. Я ставлю на «Реал» с форой (-1). Он умеет собираться, когда встреча имеет значение».

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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