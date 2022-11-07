Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» с коэффициентом 4.15

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы за 4.15.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Обе команды проваливают последние матчи и сейчас будут предельно настроены реабилитироваться. «Торпедо» в прошедшую субботу было вынуждено играть без главного тренера Игоря Ларионова, который отправился в США, – и команда резко посыпалась. Второй раз подряд в этом сезоне нижегородцы уступили «Локомотиву» (0:4) и снова не смогли забить.

У «Торпедо» уже три поражения в четырёх предыдущих встречах, однако на домашней арене оно всё ещё выступает мощно – пять побед в шести предыдущих встречах и четыре из них — с преимуществом минимум в две шайбы.

«Спартак», в свою очередь, в ещё более неприятной ситуации, ведь у подопечных Бориса Миронова четыре поражения подряд. Более того, только «Сибири» на этом отрезке красно-белые смогли навязать реальную борьбу (3:4).

Тем не менее забивает команда стабильно много. Предположим, что сейчас команды вновь будут бороться за победу и порадуют результативным хоккеем, однако «Торпедо» по-прежнему очень хорошо дома и способно выиграть. Поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 4.15.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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