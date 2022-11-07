«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.98

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: ничья за 3.98.

«Соперники в этом сезоне уже встречались дважды. Оба матча получились на редкость упорными, оба ушли за пределы основного времени, и в обоих победили гости.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

В принципе, всё это статистически полностью объяснимо: статистика не даёт никому преимуществ. И эта картина с небольшими передвижениями туда-сюда наблюдается последние лет десять точно. И даже конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Челябинске, у «Трактора» минимальное преимущество – шесть побед против четырёх.

Идём дальше. Обе команды будут ложиться костьми, потому что впереди у них тяжелейшие матчи. «Трактору» играть четыре раза подряд на Дальнем Востоке. А ведь и «Амур», и особенно «Адмирал» сейчас играют весьма неплохо. У «Сибири» впереди московское «Динамо», СКА и «Магнитка». То есть обоим надо брать очки здесь и сейчас, потому что неизвестно, сколько они наберут в ближайшей перспективе.

Таким образом, со всех сторон, откуда ни заходи, вырисовывается ничья в основное время. И с таким математическим предположением я, пожалуй, соглашусь. Будет очень упорный и очень низовой матч, тотал вряд ли превысит 5.5. И я даже не хочу фантазировать, кому удача улыбнётся после завершения основного времени».

Экспресс с коэффициентом 7.05.

Глава НХЛ отреагировал на дружбу Овечкина с Путиным.

Овечкин рассказал об особых отношениях с владельцем «Вашингтона».

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 9.10.

Овечкину остался один гол до повторения рекорда Ягра.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак» с коэффициентом 4.15.