Прогноз на матч «Шавиш» — «Санта-Клара» с коэффициентом 6.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Шавиш» — «Санта-Клара».
Ставка: победа «Шавиша» со счётом 1:0 за 6.00.
Футбольный клуб «Шавиш» вернулся в Примейру после трёхлетнего отсутствия и наглядно показывает, что не собирается быть в ней аутсайдером. Команда стала автором двух сенсаций, обыграв на выезде «Спортинг» (1:0) и «Брагу» (1:0). Но матчи с другими грандами – «Бенфикой» и «Порту» – были проиграны с общим счётом 0:8.
В остальном же «Шавиш» – это типичный середняк, матчи которого с равными себе соперниками редко радуют большим количеством забитых мячей. Если вынести за скобки игры с «Бенфикой» и «Порту», в семи из девяти оставшихся матчей забивалось не более двух мячей.
«Санта-Клара» выиграла два матча за сезон и обитает вблизи зоны вылета. Меньше трёх мячей забивалось в семи из 11 матчей этого клуба. Четыре из пяти выездных матчей текущего сезона «Санта-Клара» проиграла с разницей в один мяч.
Четыре из этих встреч – со счётом 0:1. В трёх из четырёх своих последних домашних матчей «Шавиш» забивал один мяч. При этом «Санта-Клара» не может забить «Шавишу» на выезде три матча подряд. Поставить на точный счёт 1:0 можно с коэффициентом 6.00.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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