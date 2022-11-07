ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.55.
«Предстоящий матч интересен в первую очередь тем, что пусть и не лучшая атака в чемпионате, но точно одна из лучших сбалансированных команд принимает лучшую оборону. О нынешней обороне «Локомотива» говорит тот факт, что в четырёх последних матчах она пропустила одну шайбу.
Не знаю, омывается ли слезами умиления в далёкой Чехии пан Владимир Вуйтек, но уверен, что Пётр Ильич Воробьёв делает это регулярно: в Ярославле всё делается по его заветам и даёт именно тот результат, который он в своё время давал.
По общей статистике ЦСКА имеет весьма серьёзное преимущество по победам в личных встречах, почти полуторное. Во многом оно складывается из матчей плей-офф, где соперники встречаются минимум раз в три года. А матчи регулярных чемпионатов имеют ярко выраженный домашний уклон.
Десять последних междусобойчиков, сыгранных в рамках этих самых регулярных чемпионатов в Москве, дают армейцам солидный перевес: восемь побед против двух у железнодорожников. Причём нельзя не отметить, что семь последних столичных междусобойчиков ЦСКА выиграл.
А ещё нельзя забывать, что армейцы будут отмываться от того, что наворотили в предыдущем туре в Нижнекамске, где практически своими руками и на ровном месте потеряли свою 11-матчевую победную серию. Плюс сюда можно добавить тот факт, что у красно-синих на восстановление было на двое суток больше, а это сейчас очень и очень важно.
Резюмируем. Нас ждёт сложнейший поединок, больше походящий не на хоккей, а на шахматы. Тотал в основное время вряд ли превысит 4.5 шайбы, а дополнительное время весьма вероятно, но на него столбиться не стану. В итоге же ЦСКА всё-таки наберёт два очка».
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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