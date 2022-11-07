Эксперты оценили шансы того, что Артём Дзюба закончит карьеру или перейдёт в Медиалигу

34-летний российский нападающий Артём Дзюба по взаимному согласию расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже опубликовано большое количество предположений от экспертов по продолжению карьеры российского нападающего. Аналитики оценили каждый из возможных вариантов.

Наиболее вероятным местом работы Артёма Дзюбы посчитали РПЛ, оценив этот вариант коэффициентом 2.00. По некоторым данным, это может быть «Торпедо».

Коэффициентом 3.00 букмекеры оценили возможный переход нападающего в любой из клубов Первой лиги.

Артём вполне может и закончить карьеру, однако сейчас не лучший момент для этого. На такое событие эксперты дают коэффициент 10.0. К Дзюбе поступают также предложения перейти в Медиалигу – аналитики дают на такой поворот в карьере российского нападающего коэффициент 15.0.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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