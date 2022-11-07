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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: кто с кем сыграет, все пары команд

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: кто с кем сыграет, все пары команд
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7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»;
  • «Брюгге» — «Бенфика»;
  • «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»;
  • «Милан» — «Тоттенхэм Хотспур»;
  • «Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи»;
  • «Боруссия» Дортмунд — «Челси»;
  • «Интер» Милан — «Порту»;
  • «ПСЖ» — «Бавария»

Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно — 17 марта. Начиная с 1/4 финала друг с другом могут встретиться команды из одной страны.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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