Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: кто с кем сыграет, все пары команд

7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»;

«Брюгге» — «Бенфика»;

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»;

«Милан» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи»;

«Боруссия» Дортмунд — «Челси»;

«Интер» Милан — «Порту»;

«ПСЖ» — «Бавария»

Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно — 17 марта. Начиная с 1/4 финала друг с другом могут встретиться команды из одной страны.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

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