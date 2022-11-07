Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: кто с кем сыграет, все пары команд
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7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
- «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»;
- «Брюгге» — «Бенфика»;
- «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»;
- «Милан» — «Тоттенхэм Хотспур»;
- «Айнтрахт» Франкфурт — «Наполи»;
- «Боруссия» Дортмунд — «Челси»;
- «Интер» Милан — «Порту»;
- «ПСЖ» — «Бавария»
Отметим, что жеребьёвка четвертьфинальной и полуфинальной стадий будет проведена дополнительно — 17 марта. Начиная с 1/4 финала друг с другом могут встретиться команды из одной страны.
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).
Экспресс с коэффициентом 6.37.
Назван расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.
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Стало известно, почему Месси ушёл из «Барселоны».
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