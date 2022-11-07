Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва с коэффициентом 3.32

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 3.32.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Амур» в нынешнем сезоне периодически позволяет поверить, что команда будет бороться за плей-офф. Сейчас у хабаровского клуба отнюдь не самый плохой период сезона, ведь он побеждает через раз. У хозяев уже давно не было длинных серий поражений, и даже дважды подряд команда не уступает, однако это не имеет значения, если побед также почти нет.

«Амур» сейчас может похвастаться лишь тем, что на домашней арене стал стабильно забрасывать хотя бы две шайбы за матч, голевая серия насчитывает уже три встречи. Впрочем, с «Динамо» это едва ли хозяевам поможет, потому что подопечным Алексея Кудашова необходимо набирать очки, и они будет предельно мотивированы.

Московская команда пока не радует стабильностью – в шести последних матчах у неё три победы и столько же поражений. Однако важно отметить, что уступали бело-голубые «Торпедо» на выезде (0:3) и лидеру всей лиги СКА (3:4 Б).

«Динамо» обыгрывало «Амур» на выезде с разницей минимум в две шайбы в четырёх последних матчах – стоит рассмотреть победу гостей с форой (-2) за 3.32.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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