Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер».
Ставка: тотал больше 4.5 мяча за 2.22.
«Бавария» постепенно доказывает, что не просто так считается сильнейшей командой в Германии и одной из лучших в Европе. 11 матчей без поражений, в них 10 побед, средний показатель больше трёх забитых голов за матч.
Сейчас в топ-5 чемпионатов не найти другую команду с такой же впечатляющей статистикой. Большинству клубов Бундеслиги в матчах с «Баварией» остаётся едва ли не заранее поднимать лапки кверху и сдаваться на милость победителя.
«Вердер» так делать не будет, даже с фаворитами бременцы стараются играть в свой футбол, оттого и пропускают много, но и сами забивают. В компании с «Баварией» «Вердер» запросто может выдать очень результативный матч. Мизерный коэффициент на базовый тотал больше 2.5 мяча букмекеры выставили неспроста.
«Бавария» может в очередной раз недооценить соперника и сыграть, по сути, без обороны. Тактика «вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам сколько захотим» здесь должна сработать. Предлагаем поставить на тотал больше 4.5 мяча за 2.22.
Экспресс с коэффициентом 6.93.
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Определились пары стыковых матчей Лиги конференций сезона-2022/2023.
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