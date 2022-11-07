Эксперты оценили шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.
«ПСЖ» достался самый сложный соперник – «Бавария». По силам ли Месси и Мбаппе пройти грозный немецкий клуб? Первый матч между командами запланирован на 14 февраля 2023 года.
Эксперты считают, что дальше пройдёт «Бавария», и предлагают поставить на её проход в следующий этап с коэффициентом 1.69. Возможная победа «ПСЖ» по сумме двух встреч оценена коэффициентом 2.12.
Экспресс с коэффициентом 6.93.
Обнародован итоговый состав на ноябрьский сбор российской сборной.
Назван расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.
В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.
Стал известен состав сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.
- 7 ноября 2022
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