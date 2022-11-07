Эксперты оценили шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«ПСЖ» достался самый сложный соперник – «Бавария». По силам ли Месси и Мбаппе пройти грозный немецкий клуб? Первый матч между командами запланирован на 14 февраля 2023 года.

Эксперты считают, что дальше пройдёт «Бавария», и предлагают поставить на её проход в следующий этап с коэффициентом 1.69. Возможная победа «ПСЖ» по сумме двух встреч оценена коэффициентом 2.12.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Обнародован итоговый состав на ноябрьский сбор российской сборной.

Назван расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2022.

В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.

Стал известен состав сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре.