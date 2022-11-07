«Нефтехимик» — «Ак Барс»: по какому каналу покажут, во сколько начало, прогнозы

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно будет на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. На победу нижнекамцев эксперты предлагают коэффициент 3.70.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.34.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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