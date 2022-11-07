Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.
«Ливерпулю» достался очень тяжёлый соперник – «Реал». Мадридцы являются рекордсменами по победам в Лиге чемпионов, поэтому команде Юргена Клоппа придётся крайне непросто. Первый матч между командами запланирован на 14 февраля 2023 года.
Выбор экспертов оказался неожиданным. Они считают, что в следующий этап пройдёт «Ливерпуль», и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.78. Возможная победа «Реала» по сумме двух встреч оценивается в 1.99.
Экспресс с коэффициентом 6.93.
Обнародован итоговый состав на ноябрьский сбор российской сборной.
В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.
Определились пары стыковых матчей Лиги конференций сезона-2022/2023.
- 8 ноября 2022
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
06:00
-
05:15
-
04:30