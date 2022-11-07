Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

16 лучших команд европейского футбола сезона-2022/2023 узнали своих следующих соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпулю» достался очень тяжёлый соперник – «Реал». Мадридцы являются рекордсменами по победам в Лиге чемпионов, поэтому команде Юргена Клоппа придётся крайне непросто. Первый матч между командами запланирован на 14 февраля 2023 года.

Выбор экспертов оказался неожиданным. Они считают, что в следующий этап пройдёт «Ливерпуль», и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.78. Возможная победа «Реала» по сумме двух встреч оценивается в 1.99.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Обнародован итоговый состав на ноябрьский сбор российской сборной.

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Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.

Определились пары стыковых матчей Лиги конференций сезона-2022/2023.