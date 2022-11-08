Эксперты оценили шансы «Барселоны» пройти «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы

7 ноября в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/2023.

Все команды узнали своих соперников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» попала на самого нежелательного соперника – на «Манчестер Юнайтед».

Хави уже прокомментировал жеребьёвку, высказавшись о том, что они меньше всего хотели играть с «МЮ» в 1/8 финала Лиги Европы. Роналду тоже не будет доволен такому жребию.

Выбор экспертов оказался очевидным. Они считают, что в следующий этап пройдёт «Барселона», и предлагают поставить на неё с коэффициентом 1.72. Возможная победа «МЮ» по сумме двух встреч оценивается в 2.06.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хави: «Барселона» получила в Лиге Европы худший жребий из всех возможных.

Обнародован итоговый состав на ноябрьский сбор российской сборной.

Владелец «Ливерпуля» выставил клуб на продажу.