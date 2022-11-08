«Трактор» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона КХЛ, в котором «Трактор» принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь».
Победу со счётом 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) одержали хозяева.
На восьмой минуте первого периода счёт открыл форвард хозяев Алексей Бывальцев с передач Владимира Ткачёва и Сергея Телегина. Спустя 10 минут равенство в счёте восстановил нападающий «Сибири» Никита Шашков с передач Тревора Мёрфи и Никиты Ефремова.
На последней минуте первого периода «Трактор» вновь вывел вперёд форвард Кирилл Капустин с передач Сергея Шумакова и Петра Хохрякова. Через 20 секунд третью шайбу хозяев забросил нападающий Михаил Котляревский с передач Михаила Горюнова-Рольгизера и Андрея Стася.
За две минуты до конца третьего периода нападающий сибиряков Дмитрий Овчинников с передач Владимира Бутузова и Дениса Голубева сократил отставание до минимума.
Следующий матч «Трактор» проведёт 10 ноября в гостях с «Адмиралом». В этот же день «Сибирь» примет московское «Динамо».
Экспресс с коэффициентом 6.93.
Владелец «Вашингтона» трогательно поздравил Овечкина.
Тренер «Торонто» рассказал, сколько пропустит из-за травмы Самсонов.
Прогноз на матч «Амур» — «Динамо» с коэффициентом 3.32.
Овечкин рассказал об особых отношениях с владельцем «Вашингтона».
- 8 ноября 2022
-
05:00
-
03:45
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
06:00