«Куньлунь» — «Салават Юлаев»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона чемпионата КХЛ. «Куньлунь» принимал на своём льду «Салават Юлаев».
Победу со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) одержали гости.
На второй минуте матча первый гол забил форвард гостей Шакир Мухамадуллин с передачи Данила Аймурзина. Всего через 10 секунд восстановил равенство в счёте Паркер Фу с передачи Клиффа Пу.
Во втором периоде команды не смогли забросить ни одну шайбу.
На седьмой минуте третьего периода «Салават Юлаев» вновь вывел вперёд форвард Иван Дроздов с передач Николая Кулёмина и Данила Аймурзина. На 15-й минуте третьего периода Дроздов забросил третью шайбу уфимцев, оформив дубль. На последней минуте третьего периода счёт 4:1 сделал Григорий Панин, забив в пустые ворота.
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