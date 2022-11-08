«Амур» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» и ТМ 6.5 за 2.25.



«После поражения бело-голубых во Владивостоке за них как-то становится боязно. И дело даже не в том, что это поражение стало третьим в пяти последних матчах. В принципе, убедительные победы над «Торпедо» и особенно «Магниткой» должны были снять любую боязнь. Просто дальневосточная серия – это такая сложная штука, что если ты повалился в ней с самого начала, то, как правило, очухаешься в лучшем случае в Новосибирске, а то уже дома. То есть серия не пошла, дальше «Амур», который объективно выглядит попроще «Адмирала», да и площадка в Хабаровске нормальной ширины.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А уж статистика личных встреч и вовсе давно «Амур» закопала, давно памятник сверху поставила, и с памятника этого уже облетела вся краска. Потому что все 10 последних междусобойчиков, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Хабаровске, бело-голубые выиграли. Более того, они выиграли 12 последних междусобойчиков, а последняя домашняя победа «Амура» над «Динамо» датирована 2010 годом. Значит, те, кто тогда её одерживал, уже давно на пенсии и нянчат внуков.



Иными словами, всё говорит за то, что уж в Хабаровске москвичи лицом в грязь не ударят и отомстят за владивостокское поражение. Это утверждает математика, а я вообще редко с ней спорю. Поэтому предсказываю «Динамо» в Хабаровске два очка, добытые любым способом, в достаточно среднем по количеству заброшенных шайб матче. Тотал вряд ли превысит 6.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 5.64.



Овечкин вышел на 77-е место в истории НХЛ по голевым передачам.



Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ак Барс» с коэффициентом 3.72.



Овечкин снова догнал Кросби по очкам за карьеру.