«Кремонезе» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Кремонезе» — «Милан» в 14-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.89.
«Милан» очень тяжёлую победу одержал в субботу – над «Специей». Вроде вели игру, вели в счете, но пропустили. Тем не менее в концовке дожали благодаря классной передаче Тонали и великолепному исполнению Жиру. Правда, в порыве эмоций Оливье сорвал с себя футболку и получил вторую желтую. Он не сыграет с «Кремонезе», также дисквалифицирован еще один лидер команды, автор первого гола в ворота «Специи» Тео Эрнандес. Но, на мой взгляд, и без этих исполнителей «Милан» обязан брать свое.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Кремонезе» — один из аутсайдеров Серии А, на 18-м месте команда – 6 очков набрано в 13 турах. И до сих пор ни одной победы нет у «Кремонезе», только 6 ничьих. При этом «Кремонезе» на втором месте с конца по пропущенным мячам – 24. Недавно дома проиграли «Наполи» — 1:4.
У «Милана» есть неплохая обойма. Появятся на поле Ориги, Диас, может быть, Ребич, им всем нужно доказывать, что они могут выходить в старте. Мотивация есть, это главное. Плюс, на поле будут Леао и Тонали, за счет которых можно вести игру и решать эпизоды. Так что ставлю на победу «Милана» с форой (-1)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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