«Адмирал» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — СКА.
Ставка: победа СКА и ТМ 6.5 за 1.90.
«Адмирал», конечно, прет, как на дрожжах. Семь побед в девяти последних матчах – таким результатом может гордиться любой клуб КХЛ. Кроме, разве что, СКА, у которого очередная победная серия насчитывает уже девять матчей, и вряд ли питерцы собираются закрывать ее на Дальнем Востоке.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тут ведь такое дело… СКА на Дальнем Востоке играет не просто хорошо. Он играет там с местными командами лучше, чем делает это дома. Несмотря на разницу во времени, узкую площадку, сумасшедшую поддержку трибун и общую «любовь» ко всему питерскому на бескрайних российских просторах. С момента появления на белом свете хоккейного клуба из Владивостока, соперники встречались 18 раз. 16 раз пришлось на официальные матчи, и все в рамках регулярных чемпионатов. «Адмирал» выиграл всего три раза, причем два раза сделал это в Питере, и только один раз – дома. И то, та единственная домашняя победа пришлась на то славное время, когда в СКА еще только учились управляться с большими деньгами.
То есть, с точки зрения статистики шансы у «Адмирала» обыграть дома СКА приблизительно такие же, как обыграть в гостях «Колорадо Эвеланш». Немного отличаются от нуля, но для определения этого отличия понадобится электронный микроскоп. Но ведь статистика охватывает былые времени, а «адмиралы» отродясь так не играли, как играют сейчас. Правда, и Питер таким основательным тоже не был никогда, поэтому можно констатировать, что питерский перевес остался где-то в тех же пропорциях.
Вывод: СКА таки наберет два очка. «Адмиралы» у питерцев, конечно, всю кровь выпьют и все нервы вытянут. И, вполне возможно, даже заведут игру за пределы основного времени. Но в итоге армейцы не мытьем так катаньем свое возьмут. В матче, где не будет много заброшенных шайб (хоть ширина площадки говорит об обратном), и тотал не превысит 6,5», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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