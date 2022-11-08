Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Северсталь» – «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Северсталь» – «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5 за 1.75.

«Хозяева в серьёзном кризисе – из последних 9 матчей проиграно 7, а две победы пришлись на встречи с безнадежным аутсайдером из Сочи. Разин критикует календарь, но все команды в равных условиях. Создается впечатление, что у «Северстали» проблемы с «физикой». То не могут включиться до второй половины матча, то, наоборот, садятся в третьем периоде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Больше команды из Череповца пропустили только «Нефтехимик» и тот же «Сочи». Атака «Автомобилиста» уверенно чувствует себя в матчах с такими соперниками. Да и хозяева будут играть в открытый хоккей. Думаю, в матче будет как минимум шесть голов, а выиграют гости, причем с уверенной разницей. Моя ставка – тотал больше пяти шайб», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

Овечкин: до НХЛ я знал о Вашингтоне только одно.

Егор Чинахов: я бы точно не вернулся в Россию.

Суперзвезда Голливуда подтвердил желание приобрести клуб НХЛ.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ак Барс» с коэффициентом 3.72.

Овечкин снова догнал Кросби по очкам за карьеру.

«Северсталь» — «Автомобилист». Андрей Разин катится в пропасть «Северсталь» — «Автомобилист». Андрей Разин катится в пропасть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022