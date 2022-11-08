«Северсталь» – «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Автомобилист».
Ставка: ТБ 5 за 1.75.
«Хозяева в серьёзном кризисе – из последних 9 матчей проиграно 7, а две победы пришлись на встречи с безнадежным аутсайдером из Сочи. Разин критикует календарь, но все команды в равных условиях. Создается впечатление, что у «Северстали» проблемы с «физикой». То не могут включиться до второй половины матча, то, наоборот, садятся в третьем периоде.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Больше команды из Череповца пропустили только «Нефтехимик» и тот же «Сочи». Атака «Автомобилиста» уверенно чувствует себя в матчах с такими соперниками. Да и хозяева будут играть в открытый хоккей. Думаю, в матче будет как минимум шесть голов, а выиграют гости, причем с уверенной разницей. Моя ставка – тотал больше пяти шайб», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
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Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ак Барс» с коэффициентом 3.72.
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