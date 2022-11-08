«Осасуна» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Осасуна» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» в один гол за 3.62.



«Осасуна» очень солидно проводит нынешний сезон и смотрится отлично в плане добычи очков. Да, коллектив нельзя назвать атакующим и он больше склонен к прагматизму, но такая тактика приносит свои плоды, и пятое место в таблице — лишнее тому подтверждение. Клуб здорово смотрится в оборонительных порядках, и забить ему непросто всем соперникам. Памплонцы будут очень сильно мотивированны в противостоянии с грандом, и не стоит их никоим образом недооценивать.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Барселоны», то после провала в Лиге чемпионов команда полностью переключила внимание на чемпионат и смогла на данный момент вернуть себе первую строчку таблицы. Однако главный конкурент имеет игру в запасе, и каталонцам не стоит сбавлять обороты до самого ухода первенства на зимнюю паузу. Сине-гранатовые хороши в Примере и практически не теряют очков, имея самую лучшую статистику по результативности и качеству обороны.



На мой взгляд, встреча представителей первой пятёрки таблицы предстоит непростая и гранду не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку в Памплону. «Осасуна» уже не раз в этом сезоне доказывала свои амбиции и вполне способна устроить неприятности лидеру.

Однако разница в классе между клубами существенная, и каталонцы, вероятнее всего, смогут воспользоваться этим преимуществом для добычи трёх баллов в сложной борьбе», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 12.64.



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