«Вольфсбург» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» Д в рамках 14-го тура Бундеслиги.



Ставка: победа «Боруссии» за 2.09.



«После не самого удачного начала сезона «Вольфсбург» круто реабилитировался и не проигрывает уже больше месяца, семь игр подряд — победа в кубковой игре, три в Бундеслиге и три ничьих. Сейчас «волки» расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Хорватский наставник Нико Ковач использует тактику игры от обороны, делая ставку на одного центрального нападающего Лукаса Нмечу, а тот отличился пока лишь тремя забитыми мячами. Но при этом у «Вольфсбурга» неплохо выражена атака, слаженно играют полузащитники, а ворота соперника не остаются нетронутыми уже больше месяца.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Несмотря на игру от обороны, у «Вольфсбурга» получается атакующий футбол, но прослеживаются проблемы в средней линии. Хоть предстоящий матч с дортмундской «Боруссией» «Вольфсбург» проведёт дома, я думаю, что беспроигрышная серия может легко прерваться.



«Боруссия» (Дортмунд) – очень сильный соперник и в Бундеслиге держит высокий уровень. Несмотря на очень плотный календарь, они со второго места вышли в плей-офф Лиги чемпионов, хоть и сыграли последние три игры в группе вничью. «Боруссия» в последних сезонах из 10 очных встреч обыгрывала «Вольфсбург» девять раз. И в предстоящем матче дортмундцы должны держаться первым номером и показать атакующий футбол.

Хоть и сейчас в этом коллективе невозможно выделить самого яркого нападающего, каким был в предыдущих сезонах Холанд, тем не менее атакующий треугольник Мукоко — Рейна — Беллингем отлично справляется со своей задачей и активно прессингует ворота соперников, не оставляя им шанса остаться сухими», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 5.64.



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