«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Германа Титова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.76.
«Гости – явный фаворит матча. При всех проблемах «Ак Барса» нельзя не отметить, что команда старается выйти из кризиса, прикладывает много усилий ради преодоления проблем. И если во встречах с соперниками уровня ЦСКА и «Салавата» получается не очень, то более слабых оппонентов казанцы все-таки превосходят. Не только по игре, но и по самоотдаче.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В общем, где еще брать очки, если не у земляков-аутсайдеров. С воскресенья у «Ак Барса» начинается тяжелая серия (2 игры против «Авангарда» и одна против СКА). Команда Знарка делает все, чтобы создать небольшой запас прочности перед сложными испытаниями.
«Нефтехимик» за последние десять дней выиграл лишь один матч из пяти, а в Казани 30 октября уступил — 2:5. Думаю, что «Ак Барс» снова одержит уверенную и результативную победу. Рассчитываю, что матч получится результативным, ведь хозяева за последний месяц лишь дважды пропустили меньше трех шайб. Ставлю на победу «Ак Барса» в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.64.
Овечкин вышел на 77-е место в истории НХЛ по голевым передачам.
Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ак Барс» с коэффициентом 3.72.
Овечкин снова догнал Кросби по очкам за карьеру.
- 8 ноября 2022
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:45
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:30
-
11:00