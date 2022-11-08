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«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Германа Титова на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» – «Ак Барс»: ставка Германа Титова на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.76.

«Гости – явный фаворит матча. При всех проблемах «Ак Барса» нельзя не отметить, что команда старается выйти из кризиса, прикладывает много усилий ради преодоления проблем. И если во встречах с соперниками уровня ЦСКА и «Салавата» получается не очень, то более слабых оппонентов казанцы все-таки превосходят. Не только по игре, но и по самоотдаче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, где еще брать очки, если не у земляков-аутсайдеров. С воскресенья у «Ак Барса» начинается тяжелая серия (2 игры против «Авангарда» и одна против СКА). Команда Знарка делает все, чтобы создать небольшой запас прочности перед сложными испытаниями.

«Нефтехимик» за последние десять дней выиграл лишь один матч из пяти, а в Казани 30 октября уступил — 2:5. Думаю, что «Ак Барс» снова одержит уверенную и результативную победу. Рассчитываю, что матч получится результативным, ведь хозяева за последний месяц лишь дважды пропустили меньше трех шайб. Ставлю на победу «Ак Барса» в основное время», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

Овечкин вышел на 77-е место в истории НХЛ по голевым передачам.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Ак Барс» с коэффициентом 3.72.

Овечкин снова догнал Кросби по очкам за карьеру.

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