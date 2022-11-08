Прогноз на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Брайтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч третьего раунда Кубка английской лиги «Арсенал» – «Брайтон».



Ставка: ничья или победа «Брайтона» за 2.05.



«Арсенал» недавно обыграл ещё одного серьёзного соперника в АПЛ и довёл свою сухую серию до трёх матчей подряд. Бывший тренер «чаек» Грэм Поттер не справился с «канонирами», будучи у руля «Челси». Посмотрим, получится ли у его бывшей команды сделать то, что не получилось у него самого.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Шансы «Брайтона» выглядят не намного хуже, чем оценивали «Челси» на минувших выходных. В первую очередь потому, что «Арсенал» не будет относиться к Кубку лиги с такой же серьёзностью, как к матчам АПЛ. Впереди у «канониров» выезд к «Вулверхэмптону», который постепенно приходит в себя. Гораздо важнее победить там, чем в Кубке, который сейчас отошёл на второй план.



«Брайтон» сам по себе соперник достаточно опасный и неприятный даже для грандов. Выставлять против него неоптимальный состав или выходить с недостатком мотивации себе дороже. «Чайки» наконец смогли набрать обороты и могут неприятно удивить даже лидера чемпионата. Предлагаем поставить на непроигрыш «Брайтона» за 2.05.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Чистяков возобновил тренировки с основным составом «Зенита».



Прогноз на матч «Штутгарт» — «Герта» с коэффициентом 3.40.



ФИФА и УЕФА разрешили сборной России провести матч с Таджикистаном.