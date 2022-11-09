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«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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9 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент 4.00.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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