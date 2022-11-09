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«Манчестер Сити» — «Челси»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка лиги

«Манчестер Сити» — «Челси»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка лиги
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9 ноября состоится матч 3-го раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Начало запланировано на 23:00 мск. На территории России этот матч не покажут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Гвардиолы можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценивается аналитиками в 6.60. На ничью предлагают поставить за 4.80.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 18.00.

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