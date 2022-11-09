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«Адмирал» — СКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Адмирал» — СКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил
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Во Владивостоке в матче в регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов с передачи Артёма Гареева.

В конце второго периода удвоил преимущество «Адмирала» Иван Емец с передач Александра Шевченко и Павла Шэна.

На 14-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл нападающий СКА Никита Гусев с передач Даниила Пыленкова и Андрея Педана. Менее чем за две минуты до конца третьего периода окончательный счёт установил Рудольф Червени, забросив в пустые ворота СКА.

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