«Адмирал» — СКА: результат матча КХЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

Во Владивостоке в матче в регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал питерский СКА. Победу со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов с передачи Артёма Гареева.
В конце второго периода удвоил преимущество «Адмирала» Иван Емец с передач Александра Шевченко и Павла Шэна.
На 14-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл нападающий СКА Никита Гусев с передач Даниила Пыленкова и Андрея Педана. Менее чем за две минуты до конца третьего периода окончательный счёт установил Рудольф Червени, забросив в пустые ворота СКА.
Экспресс с коэффициентом 18.00.
Ничушкин перенёс операцию на лодыжке и пропустит как минимум месяц.
Агент Амирова: Родион не может тренироваться.
Фетисов: Третьяк сумасшедший, раз сравнивает Ротенберга с великим Тарасовым.
- 9 ноября 2022
-
05:00
- 8 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
03:45
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
23:15
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30