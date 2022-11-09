Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.61.

«В этом матче все на стороне ХК «Сочи», словно бы не у нас играют, а в какой-то НХЛ, где заведомо слабым клубам помогают и календарь, и судьи. Начнем с того, что за сутки до игры в Сочи «Локомотив» провел сложнейший и выматывающий матч в Москве, в котором сумел переиграть ЦСКА в серии послематчевых буллитов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сочинцы свой матч провели на сутки раньше, стало быть, у них было на сутки больше на восстановление. А это сейчас не только немаловажно, но по ходу чемпионата начинает играть главную роль.

Сочинцы вроде бы выплывают. Они еще не перестали проигрывать, но хотя бы начали набирать очки, и два последних матча у них были уже результативными. Как говорится, курочка по зернышку. Но на этом сочинские плюсы завершаются.

В сочинских минусах, конечно же, прекрасно отлаженная оборона «Локомотива». Как ее южане собираются преодолевать – вопрос, конечно, интересный. В сочинских минусах статистика личных встреч, где с момента появления на карте КХЛ самого южного в России клуба у «Локомотива» без одной победы трехкратное превосходство. А конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Сочи, так и вовсе четырехкратное: восемь побед железнодорожников против двух хозяйских.

В общем, дело ясное, и даже выматывающий матч «Локомотива» с ЦСКА в предыдущем туре сочинцев не спасет. Ждем весьма «низового» матча с тоталом, который не превысит 5,5. В итоге же гости победят, причем в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

Капризова удалили до конца матча за удар по лицу.

 Ничушкин перенёс операцию на лодыжке и пропустит как минимум месяц.

Агент Амирова: Родион не может тренироваться.

Экспресс на 9 ноября с коэффициентом 6.8: чары Поттера может разрушить только Холанд Экспресс на 9 ноября с коэффициентом 6.8: чары Поттера может разрушить только Холанд
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022