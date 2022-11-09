«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.61.



«В этом матче все на стороне ХК «Сочи», словно бы не у нас играют, а в какой-то НХЛ, где заведомо слабым клубам помогают и календарь, и судьи. Начнем с того, что за сутки до игры в Сочи «Локомотив» провел сложнейший и выматывающий матч в Москве, в котором сумел переиграть ЦСКА в серии послематчевых буллитов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сочинцы свой матч провели на сутки раньше, стало быть, у них было на сутки больше на восстановление. А это сейчас не только немаловажно, но по ходу чемпионата начинает играть главную роль.



Сочинцы вроде бы выплывают. Они еще не перестали проигрывать, но хотя бы начали набирать очки, и два последних матча у них были уже результативными. Как говорится, курочка по зернышку. Но на этом сочинские плюсы завершаются.



В сочинских минусах, конечно же, прекрасно отлаженная оборона «Локомотива». Как ее южане собираются преодолевать – вопрос, конечно, интересный. В сочинских минусах статистика личных встреч, где с момента появления на карте КХЛ самого южного в России клуба у «Локомотива» без одной победы трехкратное превосходство. А конкретно в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Сочи, так и вовсе четырехкратное: восемь побед железнодорожников против двух хозяйских.



В общем, дело ясное, и даже выматывающий матч «Локомотива» с ЦСКА в предыдущем туре сочинцев не спасет. Ждем весьма «низового» матча с тоталом, который не превысит 5,5. В итоге же гости победят, причем в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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