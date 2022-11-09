«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.90.



«Манчестер Сити» не пускает в отрыв лидера таблицы в чемпионате и старается догнать «Арсенал», тоже практически не теряя очков. «Горожане» находятся в отличной форме и на своем поле редко не устраивают разгромы оппонентам. Клуб с апреля месяца не сыграл ни разу вничью в родных стенах, выиграв все свои домашние противостояния. Этот факт делает манчестерцев явными фаворитами схватки, учитывая текущий тонус предстоящего соперника.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Челси» потерял ход и начал слишком часто проигрывать. Разгром от «Брайтона» и поражение в дерби Лондона от «Арсенала» не прибавляют оптимизма футболистам перед сложнейшим выездом в кубковой игре. Да, «синие» являются сильным коллективом для всех представителей внутреннего первенства, но на данный момент они несколько сдали, да и выездной статус противостояния говорит о том, что команде придется очень туго.



На мой взгляд, в этой паре особой интриги ждать не стоит. «Манчестер Сити» ставит самые амбициозные задачи на сезон и явно будет стремиться к победе в Кубке лиги над неубедительным в последнее время оппонентом. «Челси», вероятнее всего, станет надеяться на свои контрвыпады, но вполне может и не забить, учитывая снижение эффективности своих атак. Я считаю, что «горожане» без всяких проблем одолеют лондонцев и выйдут в следующий раунд», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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