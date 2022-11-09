«Металлург» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.55.
«В этом матче можно пойти от коэффициента. Вот дают 2.55 за то, что «Авангард» победит в Магнитогорске пусть даже в дополнительное время. Реально ли это? Ну, даже прошлогодний плей-офф показал, что фактор домашней площадки не играет большой роли, когда встречаются эти команды.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Авангард» одержал четыре победы подряд. Владимир Ткачев и Рид Буше идут в лидерах лучших бомбардиров лиги. С ними очень удачно играет Корбэн Найт. То есть у «ястребов» есть первое звено. Надежно выступает Василий Демченко. И в целом козырей у «Авангарда» хватает.
При этом «Металлург» проиграл три матча подряд, и команда сейчас находится на спаде. Так что я не удивлюсь, если «Авангард» воспользуется моментом.
Кстати, думаю, если «ястребы» победят, то в должности нового наставника «Авангарда» Михаила Кравеца уберут приставку «и.о.». А это еще одна мотивация для тренерского штаба и всех игроков гостей.
Я бы в этом матче взял кэф 2.55 на то, что «Авангард» победит пусть даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
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