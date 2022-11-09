«Динамо» Минск — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.67.



«Что-то чёрная полоса «Спартака» подзатянулась: после поражения в Нижнем Новгороде она уже дошла до пяти матчей. Причём в двух последних красно-белые забрасывали лишь по одной шайбе. Что называется, игровой кризис налицо, «Спартак» болтается на границе зоны плей-офф Западной конференции, как цветок в проруби, но, простите, кто-то до начала сезона ожидал иного? Кроме, конечно же, спартаковских болельщиков, которые каждое лето грезят о Кубке Гагарина, но жестоко обламываются уже осенью.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У минчан в этом отношении положение немного лучше. Точнее, стало лучше после того, как в двух последних турах они одержали две победы и обошли красно-белых в турнирной таблице. У них игра более или менее налаживается, но впереди «зубров» ждут как минимум три совершенно «ломовых» соперника. Поэтому если минчане не возьмут у «Спартака» два очка, то рискуют снова вылететь из зоны плей-офф.



Статистика личных встреч, как ни крути, на стороне гостей. С момента зарождения КХЛ у красно-белых полуторное преимущество по количеству побед. Что же касается десяти последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице братской Беларуси, то тут абсолютное равенство – 5-5, но при этом «Спартак» выиграл три из четырёх последних минских междусобойчиков.



И всё-таки текущие результаты я поставлю выше статистики. И спрогнозирую два очка, набранные в предстоящем матче хозяевами. Матч будет тяжёлым, малоголевым, с тоталом, не превышающим 5.5. Вполне может быть и дополнительное время. Но в итоге «зубры» всё-таки возьмут так им нужные два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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