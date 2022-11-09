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«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.93.

«Вряд ли мы увидим основные составы. Скорее всего, тренеры дадут поиграть тем, кто имеет меньшую игровую практику. И здесь огромное преимущество у «Манчестер Сити».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, состав у «Сити» гораздо шире. Во-вторых, у команды поставлена игра, все давно работают с Гвардиолой, знают его принципы. Здесь требуется только проявить себя. Поэтому я вижу «горожан» явным фаворитом.

Естественно, у «Челси» дела обстоят совсем не так. Поражение от «Арсенала» не пройдёт бесследно. В команде новый тренер, и пока нет ясности, какой футбол он хочет построить.

Думаю, что здесь победит «Сити», при этом голов будет много», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 21.15.

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