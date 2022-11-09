«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.93.



«Вряд ли мы увидим основные составы. Скорее всего, тренеры дадут поиграть тем, кто имеет меньшую игровую практику. И здесь огромное преимущество у «Манчестер Сити».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Во-первых, состав у «Сити» гораздо шире. Во-вторых, у команды поставлена игра, все давно работают с Гвардиолой, знают его принципы. Здесь требуется только проявить себя. Поэтому я вижу «горожан» явным фаворитом.



Естественно, у «Челси» дела обстоят совсем не так. Поражение от «Арсенала» не пройдёт бесследно. В команде новый тренер, и пока нет ясности, какой футбол он хочет построить.



Думаю, что здесь победит «Сити», при этом голов будет много», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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