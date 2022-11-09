«Динамо» Минск — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» за 2.13.
«У «Спартака» пять поражений подряд с 18 пропущенными шайбами. Красно-белые выглядят намного хуже, чем в первые полтора месяца чемпионата. В обороне слишком много детских ошибок, плюс к тому явные проблемы с физикой: «Куньлуню» и СКА вчистую проиграли в третьих периодах, в Нижнем и дома с «Авангардом» не могли включиться в первой половине матчей.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У белорусов тоже много проблем – как на льду, так и в раздевалке. Но всё-таки ставил бы на победу «Динамо», ведь на стороне хозяев будет в том числе и свежесть. А вот результативного хоккея не ждем. Максимум четыре гола на двоих. Если вынести за скобки игру с явным аутсайдером — «Сочи», то минская команда за последние две недели забила лишь шесть шайб в пяти матчах. Не думаю, что белорусов прорвёт во встрече со «Спартаком». Выбираю ставку победа «Динамо» в основное время», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
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