«Сочи» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.57.
«Проблемы сочинцев были не в Назарове. После смены тренера самый южный клуб лиги стал играть ещё слабее. В пяти матчах при Светлове пропущено 24 шайбы, серия поражений достигла отметки «12». Сегодня будет чёртова дюжина – не вижу, за счёт чего черноморцы смогли бы победить «Локомотив».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Да, ярославцы оставили много сил в принципиальном матче с ЦСКА позавчера. Но без Назарова извлечь пользу из свежести сочинцы вряд ли смогут. К тому же и команда Никитина намного сильнее, чем в сентябре. Тренеры наладили игру в обороне, растёт эффективность большинства. В атаке стало больше моментов – неслучайно в трёх последних матчах заброшено 12 шайб.
Поэтому нас ждёт результативный хоккей и победа «Локомотива». Ставим на успех железнодорожников в основное время», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
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