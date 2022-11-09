«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» – «Реал Сосьедад».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
«Играют сильные команды, обе участвовали на неделе в еврокубках в матчах с манчестерскими командами. «Севилья» проиграла «Сити» в упорной борьбе и вышла в Лигу Европы. А «Реал Сосьедад» после поражения в один мяч от «Юнайтед» продолжит выступление в Лиге Европы. То есть в ЛЕ команды ещё могут пересечься.
Лучшие прогнозы на сегодня.
После этого обе сыграли в Примере одинаково, со счётом 1:1. Естественно, после еврокубков сил не оставалось.
И вот снова (через два дня на третий) игра. «Севилья» среди аутсайдеров, поэтому очки нужно брать. А «Реал Сосьедад» всего в одном очке от «Атлетико» — тоже бесплатно очки не отдаст.
Мне кажется, что у «Реала» сил побольше, так как команда помоложе. А у «Севильи» очень возрастные лидеры. Восстановиться они точно не успевают.
Думаю, что это будет тяжёлая игра на результат. В этом матче мне видится ничья. Потому что силы примерно равны. Обе команды будут внимательно действовать в обороне. И на атаку сил может просто не хватить», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
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