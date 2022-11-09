ЧМ-2022 в Катаре: состав сборной Аргентины, попал ли Месси, с кем будут играть

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу-2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Сборная Аргентины пока опубликовала только расширенный состав, из которого Лионель Скалони исключит 6 игроков.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).
Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).
На групповом этапе Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
Месси останется в Европе, если Аргентина не выиграет чемпионат мира.
Садио Мане получил травму перед стартом чемпионата мира.
Варан сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре.
Это’О: в финале ЧМ-2022 сборная Камеруна обыграет Марокко.
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