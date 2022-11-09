Сборная Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре: состав, соперники по группе

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Все 32 сборные должны объявить составы на турнир до 14 ноября включительно. Максимальное количество футболистов в заявке — 26.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сборная Бразилии уже опубликовала окончательную заявку. Она выглядит следующим образом.



Вратари: Алисон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).



Защитники: Тьяго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика).



Полузащитники: Бруно Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейро («Фламенго»).



Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Мартинелли («Арсенал», Англия), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).



На групповом этапе бразильцы встретятся с командами Швейцарии, Сербии и Камеруна.



Экспресс с коэффициентом 21.15.



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