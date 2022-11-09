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Чемпионат мира по футболу — 2022: когда открытие, дата финального матча, где смотреть

Чемпионат мира по футболу — 2022: когда открытие, дата финального матча, где смотреть
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22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

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Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. В матче-открытии турнира 20 ноября встретятся сборные Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Аль-Бейт» и начнётся в 19:00 мск.

Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября по середину декабря.

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