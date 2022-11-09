«Манчестер Сити» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка лиги, когда начало

9 ноября состоится матч третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Начало запланировано на 23:00 мск. На территории России этот матч не покажут.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Гвардиолы можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценивается аналитиками в 6.60. На ничью предлагают поставить за 4.80.



Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.



Экспресс с коэффициентом 21.15.

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