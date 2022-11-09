«Манчестер Сити» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка лиги, когда начало

9 ноября состоится матч третьего раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Начало запланировано на 23:00 мск. На территории России этот матч не покажут.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды Гвардиолы можно с коэффициентом 1.50. Успех лондонцев оценивается аналитиками в 6.60. На ничью предлагают поставить за 4.80.
Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.27.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.
Экспресс с коэффициентом 21.15.
Сборная Хорватии объявила состав на ЧМ-2022.
ЧМ-2022 хотели отдать США. Блаттер всё рассказал!
Полузащитник юношеской сборной России станет гражданином Армении.
Захарян остаётся. Переход в «Челси» сорвался.
Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА.
- 9 ноября 2022
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
06:00
-
05:00
- 8 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15